Los Angeles Lakers no vive el momento que todos esperaban ver en la presente temporada de National Basketball Association (NBA). Con una plantilla arrolladora, la tropa de LeBron James no ha podido encontrar el ritmo competitivo y esquema de juego ideal.

Cuando inició la campaña 2021-2022 se pensaba que los resultados se debían al período de adaptación que sufría el equipo a consecuencia de la incorporación de nuevos nombres. Sin embargo, con el transcurrir de las semanas todo sigue igual y los aficionados comienzan a desesperarse.

Los californianos registran 30 compromisos oficiales, donde apenas promedia por encima de .500 al registrar 16 triunfos por 14 derrotas. Ahora, añadiendo las seis caídas consecutivas en pretemporada empeoraría la cosa para los dirigidos por Frank Vogel.

La 'bendición' de Lakers según Shaquille O'Neal

Hace algunas semanas, Shaquille O'Neal se hizo viral tras afirmar que el problema de Los Angeles Lakers no era LeBron James, Russell Westbrook o Frank Vogel, sino Anthony Davis, cargando de forma punzante ante la actuación del pívot en lo que va de campaña.

Ahora, con su reciente lesión y aplicando la teoría de O'Neal, el quinteto angelino debería mejorar con la ausencia del 'problema' interno.

"Westbrook no es el problema. La semana pasada vi algunas estadísticas de LeBron, no veo estadísticas de AD. Ese es el problema ahí mismo. Hablo desde un lugar experimentado. Si vas a ser una combinación de golpes 1-2, tiene que ser increíble. No dejes que el mayor de los dos golpes se lleve todo, ya sabes", afirmó O'Neal por medio de 'The Big Podcast with Shaq'.

Para finalizar, el ex-Lakers fue más preciso en contra de Davis. “¿Qué está haciendo Sr. AD? ¿Qué estás haciendo? No he visto tu nombre mencionado en todo el año. Si vas a ser un golpe 1-2, asegúrate de dar un paso al frente".