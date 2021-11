Cada jornada de la National Basketball Association (NBA) que transcurre, Brooklyn Nets extraña la presencia de Kyrie Irving. Su estilo de juego y aporte ofensivo serían clave en estos momentos, justamente, James Harden ha visto cómo su trabajo se modificó ante la ausencia de su compañero.

Aunque el panorama a nivel de clasificación no sea preocupante (segundos en la Conferencia Este), lo cierto es que 'La Barba' ha sufrido una carga de trabajo increíble, al igual que Kevin Durant, y cuando no están ellos en cancha, el equipo sufre.

En 15 partidos, Harden ha fungido como un participante a tiempo completo dentro del esquema de Steve Nash, entrenador que ha pedido mayor carga de trabajo para 'La Barba'. Justamente, el jugador conversó acerca de ello y reveló que no lo ve de esa forma.

James Harden habla sobre sus minutos en cancha

“No creo que haya sido un cambio, solo creo que sabes que si yo no juego o Kevin no juega, es como si ya estuviéramos abajo en números. ¿Sabes a lo que me refiero?", afirmó Harden a Dave Early, de ClutchPoints.

Por otro lado, su compañero Kevin Durant tampoco ha tenido una noche libre. Si bien la temporada es joven, de continuar con esta tendencia la fatiga y cansancio podría hacer de las suyas, trayendo como consecuencia lesiones musculares.

Steve Nash debe encontrar una solución ante esta situación, pues de perder a uno de sus figuras de alto calibre, las pretenciones de los Nets durante la campaña 2021-2022 del mejor baloncesto del mundo se irán a la basura.