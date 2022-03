Ambas ex figuras de la NBA compartieron sus respectivas opiniones con respecto a la negativa situación que Los Angeles Lakers vive en la presente temporada.

Hace meses, la situación de Los Angeles Lakers dejó de ser un mal periodo de adaptación' para convertirse en una realidad nada favorable para la tropa de LeBron James en la National Basketball Association (NBA) 2021-2022.

La reciente derrota sufrida ante Dallas Mavericks evidenció varios detalles que fueron analizados en profundidad por Shaquille O'Neal y Dwyane Wade. Uno, figura histórica del quinteto angelino, otro, ex compañero y campeón con 'Bron.

Por ello, ambos tienen voz y voto suficiente para ofrecer sus respectivas perspectivas, y así lo hicieron durante la transmisión televisiva de la NBA en TNT, siendo duros, críticos y enfáticos ante lo que sucede en el camerino californiano.

Shaq y Wade lo cuentan todo

“Al menos tienes que esforzarte más. No me importa perder, pero cuando no tienes mucho esfuerzo, eso demuestra, y odio usar esta palabra, que pareciera se están rindiendo...Odio usar la palabra (rendirse)",apuntó O'Neal.

“No hay sentido de urgencia con este equipo. Como dijo Shaq, no se trata de ganar un campeonato en este momento. Esto se trata de orgullo. No hay orgullo por ahí con este equipo. Se separan unos de otros”, complementó Wade.