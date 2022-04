Cuando a un jugador joven se lo pone en un mismo escalón, al menos desde el lado de la estadística, que Michael Jordan y LeBron James, probablemente este haciendo bien las cosas y, con seguridad, tiene el potencial de convertirse en una figura en la National Basketball Association (NBA).

Desde su llegada de los Sacramento Kings, Tyrese Haliburton no ha hecho más que demostrar que los Indiana Pacers no se equivocaron con él al incluirlo en un paquete donde terminaron vendiendo a una de sus máximas estrellas, el lituano Domantas Sabonis.

El egresado de Iowa State tiene tan solo 22 años, pero eso no le ha impedido demostrar todo su talento. Los Pacers están disfrutando del mejor momento de su carrera, logrando números que ni Jordan ni LeBron pudieron hacer tan temprano de su exitosa trayectoria.

La marca histórica conseguida por Tyrese Haliburton

Indiana Pacers no pudo con Detroit Pistons, pero sin dudas esto no se le puede atribuir al joven Haliburton, quien posteó grandes números para su contador individual: el ex Kings finalizó con 19 puntos, 17 asistencias y 9 rebotes, además de ninguna perdida.

Con esto, y según el Departamento de Historia y Estadistica de ESPN, Haliburton se convirtió en el primer jugador menor de 23 años en tener dos juegos en una temporada con más de 15 asistencias sin perdidas en la historia de la liga, además de ser el primero en lograrlo al menos una vez para los Pacers.