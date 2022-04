Golden State Warriors y Denver Nuggets se citarán en la primera ronda de los NBA Playoffs. Sin duda alguna, será un choque de alto calibre que liderarán Stephen Curry y Nikola Jokic, garantizando emociones, rivalidad y grandes jugadas por doquier.

Sin embargo, de cara al inicio de la serie, los aficionados de la 'Dub Nation' están preocupados debido a la posibilidad de que 'Steph' no llegue al compromiso, pues recordemos que sufrió una lesión en la temporada regular que lo ha mantenido fuera desde entonces.

Aunque, es probable que llegue desde el inicio, lo que es seguro es que no se perderá toda la serie, por ende, el duelo Jokic-Curry está garantizado, y justamente, el serbio respondió lo que representa jugarse la vida ante Golden State Warriors.

Stephen Curry vs Nikola Jokic

Según Sports Illustrated, Nikola Jokic no subestima bajo ningún concepto a Stephen Curry, añadiendo que a quién no le guste 'Steph', snecillamente no le gusta el baloncesto. "Él juega de una manera tan lúcida que a veces me sorprendo pensando: 'Mira lo que está haciendo este tipo", afirmó el serbio.

'El Joker' comparó sus disparos con los de Curry, quedando atónito por lo que el camiseta 30 es capaz de lograr en la NBA. "Se detiene desde tales distancias que siento que mis tiros ni siquiera alcanzarían desde tan lejos”, explicó Jokic".