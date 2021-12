Kevin Durant tiene una sola cosa que le molesta en la NBA, y aunque muchos hablan de no ser considerado para el MVP, realmente ese tema no tiene nada que ver.

No es perder el MVP ante Stephen Curry: Lo que realmente molesta a Kevin Durant en la NBA

Muchos hablan sobre los grandes números que está teniendo Stephen Curry en la presente temporada de la National Basketball Association (NBA) con Golden State Warriors, tanto así que desde ya se menciona su actuación como posible ganador del MVP.

27.5 unidades por encuentro, 5.5 rebotes, 6.3 asistencias, 43.9% de efectividad en tiros de campo, 41.2% de acierto en triples y 93.4% de eficacia en tiros libres, son los registros que 'Steph' acumula en estos momentos para estar en la conversación del MVP.

Sin embargo, cuando se miran inmediatamente las estadísticas de Kevin Durant, rápidamente surge la curiosidad de por qué no se habla de él como ganador del prestigioso premio, dado que sus números sobre la duela hablan por sí solos: 28.4 puntos por partido, 7.7 rebotes, 5.4 asistencias, 52.9% en tiros de campo, 37.7% en triples y 87.3% en tiros libres.

La verdadera molestia de Kevin Durant en la NBA

Claramente, Kevin Durant cuenta con registros sólidos para estar en la conversación del MVP junto a Stephen Curry (o por encima). Aunque, para el jugador de Brooklyn Nets, esto no es niguna molestia, contrario a lo que los fanáticos piensan.

Según reveló Rich Kleiman en SiriusXM NBA Radio, socio comercial de 'KD', lo que realmente le molesta es sentir que su equipo o él no jugaron bien, incluso si se llevan el triunfo, dejando claramente en evidencia la ambición por superarse a sí mismo y ayudar a su quinteto.

"Pienso que cuando él (KD) siente que no jugó de la forma correcta, o el equipo no lo hizo, aunque ganase, ese es el tipo de cosas que veo le molestan más que no conseguir sus tiros o ser el candidato número 1 en la carrera por el MVP durante todo el año. Creo que eso es menos importante".