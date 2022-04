Michael Jordan ha sido igualado recientemente, pero curiosamente no se trata de un jugador mediático o mayormente conocido sobre las duelas estadounidenses.

No fue LeBron, Doncic o Durant: Récord NBA de Michael Jordan que fue igualado por 'atípico jugador'

Cuando se trata de igualar o superar a Michael Jordan en la National Basketball Association (NBA), se espera que dichos logros provengan de jugadores reconocidos o mediáticos como LeBron James, Stephen Curry, Luka Doncic y compañía.

Sin embargo, los jugadores que no ocupan la portada de los periódicos diariamente también hacen de las suyas. Dar lo mejor de sí trae como resultados comenzar a ocupar lugares que brinden reconocimiento al arduo trabajo realizado.

Justamente, un jugador del cual no se habla mucho en la presente temporada del mejor baloncesto del mundo ha igualado un registro del mítico 'MJ', consolidando la gran campaña que ha registrado sobre los tabloncillos norteamericanos.

Igualar a Michael Jordan

Dejounte Murray ha cerrado una temporada increíble a nivel personal con San Antonio Spurs. Lamentablemente para la causa de los suyos no pudo superar a New Orleans Pelicans en el Play-In Tournament, pero eso no apaga la gran actuación realizada.

Justamente, se puede ir con el consuelo de haber igualado a Michael Jordan para ser los únicos jugadores en promediar al menos 20 puntos, 8 rebotes, 8 asistencias y 2 robos en una temporada.

Específicamente, Murray se marcha con 21.1 unidades, 8.3 rebotes (segundo entre bases), 9.2 asistencias (cuarto en la liga), y 2.0 rebotes (primero en la liga), dejando a la expectativa lo que pudiese haber hecho en los Playoffs.