La acción de los Playoffs de la National Basketball Association (NBA) tiene al mundo del baloncesto pendiente. Mientras tanto, Bolavip trae el resumen de las noticias más importantes de la liga. LeBron James le responde a Shaquille O’Neal, la forma de marcar a Nikola Jokic y más.

Tras quedar eliminados de los Playoffs, Steve Kerr, el entrenador de Golden State Warriors, puso mucha responsabilidad en lo que sucedió entre Draymond Green y Jordan Poole al comienzo de la temporada. El propio Green tuvo una respuesta acerca de ese tema.

Luego de caer con Boston Celtics, Philadelphia 76ers todavía tiene repercusiones fuertes. Esta semana despidieron a su entrenador Doc Rivers y ahora se conoció la decisión que tomó James Harden sobre su futuro en la liga.

Noticias NBA: LeBron le responde a Shaq

Shaquille O’Neal no se guarda nunca sus opiniones, por eso es que se mantiene todavía relevante en la NBA. Recientemente, puso en duda la regularidad de Davis. Pero además de que AD respondió en cancha, el que no dudó en recordar que no tiene razón es LeBron.

Noticias NBA: La forma de marcar a Jokic

Los Lakers perdieron el juego 1 de la serie de Finales de la Conferencia Oeste; sin embargo, parece que hay esperanzas para los aficionados angelinos, porque en el último cuarto el equipo habría encontrado la manera y la clave para defender a Nikola Jokic.