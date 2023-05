Era algo que todo el mundo sospechaba hasta que finalmente se confirmó. Golden State Warriors pierde una de las piezas más importantes de la era de Stephen Curry en la NBA, y explicó la razón de su salida.

Y no es una figura cualquiera: El gerente general Bob Myers ha sido considerado el gran arquitecto de la plantilla del equipo, que ha ganado cuatro anillos en las últimas nueve temporadas.

“Antes de los trofeos y los recuerdos de esta carrera, recuerdo que te dije: ‘¡Más vale que lo hagas bien!’. Y tú lo hiciste. El papel de GM fue genial e hiciste lo tuyo, pero siempre agradecido por ti, un amigo para siempre. ¡Cambiamos la vida del otro! Disfruta el próximo capítulo mi chico. ¡Gracias Bob!”, fueron las palabras que le dedicó Curry.

Pero todavía queda pendiente saber el porqué de su ida, pues estos Warriors parece que pueden seguir compitiendo por más cosas. El ahora ex GM respondió eso en su conferencia de prensa.

La razón de la salida de Bob Myers de Warriors

“Este trabajo requiere un esfuerzo y conexión completa, 100%. Así se debería hacer. Y esa es la respuesta a la pregunta de por qué. No se lo puedo hacer a los jugadores, entrenadores y ni a mí mismo. No se siente bien hacer algo si no lo das todo y eso es lo que se necesita”, explicó.