Queda muy poca paciencia para aficionados, gerencia e incluso ex jugadores de Los Angeles Lakers con respecto a la situación que atraviesa en la temporada 2021-2022 de la National Basketball Association (NBA). Todos lo saben y las cosas no pintan bien.

LeBron James hace hasta lo imposible por aportar todo lo que puede, pero no recibe respaldo colectivo para que sus grandes actuaciones individuales no sean solo eso, un récord personal que no contribuya a lograr triunfos claves para avanzar a Playoffs.

Ante esta situación, hace pocos días Magic Johnson emitió fuertes declaraciones criticando el desempeño y actitud del quinteto angelino. Sin embargo, Russell Westbrook se ha armado de valor y envió un mensaje de vuelta dirigido a la leyenda púrpura y dorada.

Russell Westbrook habla

En conferencia de prensa postpartido Lakers vs Nuggets. Russell Westbrook no se quedó callado y constesto a las palabras emitidas por una de las leyendas más grandes que ha tenido el quinteto angelino en su rica historia NBA.

"Cada persona en el mundo tiene derecho a su opinión, independientemente de cuál sea. Puedes tomar la opinión y hacer algo, o tomarla y que entre por un oído y salga por el otro, o no responder...", afirmó 'Russ'.

"...Magic puede tener su opinión, pero él no está aquí todos los días con nosotros, no está al tanto de lo que ocurre internamente mientras intentamos encontrar la manera de ser mejores", expresó Russell.