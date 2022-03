Para nadie es un secreto la delicada situación que atraviesa Los Angeles Lakers en la presente temporada de la National Basketball Association (NBA). Lo que comenzó como un sueño de lujo se ha convertido en una pesadilla para LeBron James y compañía.

En la previa de la campaña 2021-2022 armaron un gran equipo que tenía todo para llegar a Las Finales de la liga. La zafra inició y con ello las derrotas comenzaron a caer. Al principio non había nervios, pues muchos aseguraban que se trataba de un periodo normal de adaptación ante tantos cambios de la plantilla.

Ahora, parece que ese periodo se volvió permanente. La tropa de Frank Vogel no puede salir del letargo en el cual se ve sumergido. Sin embargo, entre lo malo, 'Bron ha sido constantemente el mejor de la institución, pero parece que la afición quiere más.

Aficionados de Lakers, sin piedad ante LeBron James

Los abucheos hacia LeBron James hacen pensar, ¿Fue justo? LeBron ha sido consistente en lo que va de temporada. Su garra y números lo demuestran, aún parte del público no tuvo piedad tras un error de 'The King' ante New Orleans Pelicans.

El camiset 6 del quinteto angelino realizó un mal pase, y poco después de dicha jugada, las cosas se tornaron de forma negativa en el Crypto.com Arena. Abucheos sorprendieron a má de uno, y sí, eran para LeBron James.