Stephen Curry y Ja Morant protagonizan uno de los duelos personales más llamativos de los NBA Playoffs 2022, pues ambos fungen como figuras principales de Golden State Warriors y Memphis Grizzlies, respectivamente.

Sin embargo, el camiseta 12 se encuentra lesionado y su participación en la definición de la serie está en duda. Aún así, sus compañeros fueron capaces de aplastar a 'Steph' y compañía para colocar la llave, 3-2, añadiendo suspenso a lo que pueda suceder.

Ahora, que Ja Morant no haya podido colocarse el uniforme no quiere decir que no estuviese presente en la duela del FedExForum para apoyar al quinteto de Tennessee, haciéndose viral por un gesto que podría apuntar directamente hacia 'El Chef'.

Ja Morant vs Stephen Curry

En la banca para alentar a los suyos. Ja Morant se robó las miradas de todos los presentes mientras Memphis Grizzlies aplastaba a Golden State Warriors, dejando el marcador final en 134-95, además de regalar un gesto que generó múltiples comentarios.

Además, ha alcanzado en redes sociales casi 415.000 reproducciones tras realizar un gesto en el banquillo de Grizzlies similar al que Stephen Curry hizo en el pasado ¿Habrá sido un dardo hacia 'Steph'?