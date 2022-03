Cuando se habla de las listas más exclusivas de la National Basketball Association (NBA), es común pensar en nombres imponentes como Michael Jordan, LeBron James, Kobe Bryant, Stephen Curry y pare de contar.

No obstante, por muy grandes que fueron (y continúan siendo), algunos registros se escaparon de sus manos para formar parte del legado de otros jugadores. Dominar cada aspecto de la liga es complicado, sin embargo, estos jugadores lograron lo que pocos podrían o pueden hacer.

Por otro lado, protagonistas de los cuales no se habla tanto, pues no lograron desviar los reflectores hacia ellos como 'MJ' o 'The Black Mamba' lo hicieron, por ejemplo, hacen de las suyas en silencio sabiendo de lo que son capaces a pesar de que no se hable sobre ellos.

Draymond Green, a la calladita

Draymond Green es uno de esos jugadores. En Golden State Warriors resulta ser una columna principal de la organización. Si bien no siempre brilla con grandes actuaciones, lo que hace dentro y fuera de la cancha lo posiciona como una joya en bruto de la 'Dub Nation'.

Sin embargo, recientemente se descubrió su presencia en una 'lista perfecta' de la NBA que tan solo cuenta con seis jugadores. Curiosamente, Jordan, LeBron, Curry, Kobe y los más grandes de la liga no aparecen allí.

Statmuse reveló que solo existen seis jugadores en alcanzar 20 puntos y 10 rebotes o más con 100% de efectividad en tiros de campo y triples en un partido de temporada regular. Los protagonistas son Draymond Green, Mario Elie, Karl AnthonyTowns, Domantas Sabonis, Nikola Jokic y Torrey Craig.