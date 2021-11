No aclares que oscurece: La explicación de Aaron Rodgers tras descubrirse que no se vacunó contra el Coronavirus

Primero, fue el anuncio oficial de que tiene Coronavirus; y después, la confirmación de que le mintió a la National Football League (NFL) respecto de su estatus de vacunación. En medio de este convulsionado ambiente, la estrella de Green Bay Packers, Aaron Rodgers, dio la cara.

Fue en entrevista con el podcast de Pat McAfee donde el mariscal de campo acusó una persecusión mediática en su contra, afirmando que están "en una cacería de brujas para identificar qué jugadores fueron o no vacunados", y que "me doy cuenta de que estoy en el punto de mira de la turba despierta en este momento".

Consultado por si mintió en agosto pasado, cuando dijo que estaba inmunizado contra el COVID-19, Rodgers aseguró que "no mentí en la conferencia de prensa inicial, fui sincero, no soy un terrenal anti-vacunas, soy pensador crítico y no creo en ceder ante la cultura del despertar, sino en tomar las mejores decisiones para mi cuerpo".

La explicación de Rodgers por no vacunarse contra el Coronavirus



En ese sentido, el quarterback explicó que es alérgico a un ingrediente de las vacunas producidas por Moderna y Pfizer, por lo que la vacuna producida por Johnson & Johnson era la única opción; sin embargo, se asustó con algunos de los efectos secundarios de la inoculación.

Finalmente, consultado por la reacción generada en redes sociales, y en algunos representantes del Partido Republicano que le prestaron apoyo, Rodgers señaló enfático que "la derecha me defenderá y la izquierda me cancelará. Me importa una mierda ninguno de ellos, porque la política es una farsa".

