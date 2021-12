Si bien el mariscal de campo Aaron Rodgers pudo cumplir con su vieja tradición, junto a Green Bay Packers, de derrotar a los Chicago Bears, por 45-30 en el cierre de la jornada dominical por la Semana 14 de la temporada 2021 de National Football League (NFL), las novedades que dejó tras el partido no son alentadoras.

Es que a pesar de seguir arrastrando una fractura en el dedo meñique de su pie izquierdo, el veterano jugador de 38 años no dejó de mostrar su talento en Lambeau Field, completando 29 pases en 37 intentos, para recorrer 341 yardas, con cuatro touchdowns y sin intercepciones.

Sin embargo, tras la nueva victoria de los Packers ante Bears, Rodgers fue consultado en conferencia de prensa por el estado de su lesión, de la cual ya había confirmado que no se intervendría hasta el final de NFL 2021, y su respuesta dejó muy preocupados a propios y extraños.

Aaron Rodgers enciende alarmas en los Packers



"Me siento peor. No sé que tipo de recaída tenga después de hoy, pero lo revisaremos mañana. Definitivamente tuve un retroceso está noche", afirmó el quarterback tras el encuentro.

Declaraciones que encienden las alarmas en los Packers, de cara al tramo final de la temporada 2021 de NFL, donde a falta de cuatro jornadas para finalizar la fase regular, siembra la duda respecto de su desempeño, algo que limitará su capacidad de moverse en cancha.

Sin embargo, el mariscal de campo ha sido enfático en asegurar días atrás, en el programa de Pat McAfee, que "no me voy a perder ningún juego. Obviamente he jugado con lesiones mucho más graves, en diferentes partes de mi cuerpo. Y aunque es un dedo meñique pequeño, definitivamente es doloroso y crea algunos problemas, pero no me voy a perder ningún partido por eso".