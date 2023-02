El Super Bowl 2023 Kansas City Chiefs vs. Philadelphia Eagles tendrá anuncios que costarán millones de dólares. ¿Cuánto cuesta un spot comercial de 30 segundos? Bolavip te lo cuenta.

Anuncios del Super Bowl 2023 Chiefs vs. Eagles: ¿Cuánto cuesta un spot comercial de 30 segundos?

Cuando el calendario marque que son las 18:30 ET del domingo 12 de febrero de 2023, el mundo volcará sus miradas al Super Bowl 2023 Kansas City Chiefs vs. Philadelphia Eagles, pero no toda la atención estará en Patrick Mahomes y Jalen Hurts. Los millonarios anuncios del Súper Tazón LVII de la NFL son los protagonistas de esta historia. ¿Cuánto cuesta un spot comercial de 30 segundos? Bolavip te lo cuenta.

El primer Super Bowl en la historia de la NFL se jugó entre Green Bay Packers y Kansas City Chiefs en 1967. La victoria de los Empacadores por 35 a 10 puntos se transmitió por los canales CBS y NBC. El primer canal vendió anuncios de televisión por $37.500 dólares mientras que el segundo en mención reportó vender cada spot comercial a US$45.500 según información del portal SuperBowl-ads.com.

A la hora de ver el espectáculo deportivo más popular en el mundo, el portal Statista sostiene que el Super Bowl 2023 Kansas City Chiefs vs. Philadelphia Eagles puede llegar a tener entre 80 y 100 anuncios. El Súper Tazón 2020 tuvo 70 spots comerciales. Según estas cifras, hay un promedio de 50 minutos de anuncios en la gran final de la NFL.

Es la oportunidad que gran parte del mundo entero vea tu marca. Para el Super Bowl 2023, marcas como Bud Light, Budweiser, Doritos, General Motors, Heineken, Hellmann’s, Kia, Michelob ULTRA, Mars’ M&Ms, Oikos, Booking.com, Planters, Pringles, PopCorners, Rémy Martin, Tubi, Uber y Pepsi, entre otras, harán parte de las empresas que pagaron varios millones de dólares por un spot comercial de 30 segundos.

Anuncios del Super Bowl 2023: ¿Cuánto cuesta un spot comercial de 30 segundos?

De acuerdo al portal Front Office Sports (Deportes), el canal Fox cobró un anuncio comercial de 30 segundos que se pasará durante el Super Bowl 2023 Kansas City Chiefs vs. Philadelphia Eagles a $7 millones de dólares. Dependiendo del canal este precio puede variar.