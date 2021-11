Arizona Cardinals vs Carolina Panthers: Pronóstico, horario, streaming y canal de TV para ver ONLINE la Semana 10 de la NFL 2021

¡Sigue la National Football League! Arizona Cardinalsenfrentará a Carolina Panthers este domingo 14 de noviembre en el State Farm Stadium para disputar un encuentro correspondiente a la Semana 10 de la NFL 2021. Entérate todos los detalles de este gran partido: Pronóstico, día, horario y canal de TV.

Arizona Cardinals (8-1) se encuentra 1° en la NFC Oeste. En la Semana 9 se enfrentaron a San Francisco 49ers (3-5) en elLevi's Stadium, donde ganaron por 31 a 17. Colt McCoy completó 22 de 26 pases intentados (249 yardas), lanzó un pase de touchdown y no fue interceptado.

Por otra parte, Carolina Panthers (4-5) se ubica 4° en la NFC Sur. En la Semana 9 se midieron ante New England Patriots (5-4) en el Bank of America Stadium, donde cayeron por 24 a 6. Sam Darnold completó 16 de 33 pases intentados (172 yardas), no lanzó pases de touchdown y fue interceptado en tres ocasiones.

El próximodomingo 21 de noviembre, por la Semana 11, Arizona Cardinals se medirá ante Seattle Seahawks, mientras que Carolina Panthers chocará frente a Washington Football Team.

Arizona Cardinals vs Carolina Panthers: ¿Cuándo y a qué hora ver en vivo la Semana 10 de la NFL 2021?

Este juego de la Semana 10 de la NFL 2021 se llevará a cabo este domingo 14 de noviembre en el State Farm Stadium a partir de las 16:05 hs (ET), 15:05 hs (CT), 14:05 hs (MT) y 13:05 hs (PT) de los Estados Unidos.

Día: Domingo 14 de noviembre del 2021.

Hora en Estados Unidos: 16:05 hs (ET), 15:05 hs (CT), 14:05 hs (MT) y 13:05 hs (PT).

Lugar: State Farm Stadium.

Horario en el resto de países:

España: 22:05 horas.

Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 18:05 horas.

Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y República Dominicana: 17:05 horas.

Colombia, Ecuador, Perú y Panamá: 16:05 horas.

México, Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua: 15:05 horas.

Arizona Cardinals vs Carolina Panthers: ¿Qué canal transmite la Semana 10 de la NFL 2021?

Este encuentro de la Semana 10 de la NFL 2021 entre Arizona Cardinals y Carolina Panthers será transmitido en Estados Unidos a través de FOX. Por otra parte, en Latinoamérica podrá observarse mediante las distintas señales de ESPN o por Star+.

Arizona Cardinals vs Carolina Panthers: ¿Cuáles son los pronósticos?

Para este partido de la Semana 10 de la NFL 2021 las casas de apuestas de Estados Unidos (DraftKings) dan como favorito para quedarse con el triunfo a Arizona Cardinals, ya que cuenta con una cuota de -490. Por otro lado, la victoria de Carolina Panthers cuenta con una cuota de +360.

Resultado Cuota Arizona Cardinals -490 Carolina Panthers +360

