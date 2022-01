Colorín colorado la historia de Antonio Brown en Tampa Bay Buccaneers se ha acabado. El equipo liderado por Tom Brady tomó una decisión luego del escándalo que protagonizó el receptor abierto al abandonar al equipo mientras se disputaba el juego de la Semana 17 de la NFL 2021 vs. New York Jets, pero aún hay heridas sin sanar.

La primera bomba la detonó Brown al publicar un comunicado oficial en el que reveló la verdadera razón por la que abandonó a Brady y compañía durante el juego contra los Jets. ¡Boom! Tampa Bay Buccaneers escuchó la detonación y no dudó en tomar cartas en el asunto.

Tom Brady ya no podrá contar con uno de los mejores amigos qué tenía en el vestidor y el principal culpable de esta decisión es el entrenador en jefe de los Buccaneers, Bruce Arians, según Antonio Brown. ¡Hay guerra declarada!

Brown encendió la polémica al publicar en Twitter unos mensajes que cruzó con Arians antes del juego contra New York Jets y lo puso en evidencia al mostrar que estaba lesionado, pero aun así lo hicieron jugar. ¿Quién dice la verdad?

Así fue la discusión entre Arians y Brown antes del escándalo en Tampa Bay Buccaneers

“Me senté en la banca y mi entrenador se me acercó, muy molesto, y me gritó: ‘¿Qué te pasa? ¿Qué sucede contigo?’. Le dije: ‘Es mi tobillo’. Pero él lo sabía. Estaba bien documentado y lo habíamos discutido. Luego me ordenó que saliera al campo. Le dije: ‘Entrenador, no puedo’. No pidió atención médica. En cambio, me gritó: ‘¡Estás acabado!’ mientras se pasaba el dedo por la garganta”, afirmó Antonio Brown sobre la discusión que tuvo con Bruce Arians en el juego Tampa Bay Buccaneers vs. New York Jets.