Antes que Antonio Brown abandonara a Tom Brady y compañía en el juego Tampa Bay Buccaneers vs. New York Jets de la Semana 17 NFL 2021, una modelo de OnlyFans reveló que tuvo relaciones con el receptor.

El escándalo de Antonio Brown y Tampa Bay Buccaneers tiene otro protagonista inesperado, quien no dudó en revelar fotos y mensajes para comprobar que se tuvo relaciones con el receptor antes de la reunión que tenía AB con Tom Brady a las 7 de la mañana el domingo 2 de enero.

Según informó el diario británico, Daily Mail, Brown ingresó sin permiso a la modelo de la página para adultos OnlyFans, Ava Louise, al hotel de los Buccaneers para convencerla que se acostara con él. ¿Cómo terminó la historia?

Al principio Ava Louise se negó a estar con Antonio Brown porque tenía que irse de la habitación antes de las 7:00 a.m. porque el receptor tenía una reunión con Tom Brady. Sin embargo, la modelo le dijo al portal DailyMail.com que accedió a estar una hora con el exjugador de Tampa Bay Buccaneers en un “sesión sexual”.

Louise se volvió famosa en las redes sociales en 2020 cuando grabó un video en 2020 lamiendo un inodoro para contagiarse de covid-19 y ahora volvió a la escena pública. ¡Y de qué forma! Le contó al diario Daily Mail que Antonio Brown quiso grabar la relación sexual que tuvieron para publicar el video, pero ella no accedió.

“Estaba murmurando en los mensajes y no tenía sentido. Honestamente, pensé que estaba borracho. Seguía diciendo tengo dinero para ti, tengo un bono para ti y yo estaba como, ¿qué estás diciendo? Sólo pensé que eso era raro. Pensé, está bien, iré a ver de qué se trata porque es Antonio Brown, es el día antes del juego de los Jets, iré (…) Él quería que me quedara a dormir. Me dijo que podía quedarme a dormir pero que tendría que sacarme a escondidas porque tenía una reunión con Brady muy temprano en la mañana.”, le dijo Ava Louise a Daily Mail.