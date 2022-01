Era tan inevitable que sólo había que esperar cuándo se iba a hacer oficial, pues bien ese momento ha llegado. El mariscal de campo Ben Roethlisberger ha utilizado sus redes sociales para confirmar el término de su carrera en la National Football League (NFL) y en los Pittsburgh Steelers.

En su cuenta de Twitter, el veterano jugador de 39 años se le ve en su rincón en el vestidor de los Acereros, mirando con nostalgia todos los recuerdos que tenía, para luego ir sacando sus zapatos de fútbol americano, el collage de fotos de su familia, y mostrando imágenes de su carrera.

El video en redes sociales muestra a un Roethlisberger joven, siendo elegido en la 11° posición de primera ronda del Draft por los Steelers, hasta sus máximos logros, ganando dos Super Bowl, más seis presencias en el Pro Bowl, para luego leer una carta donde anunciaba la noticia que nos partió el corazón.

La noticia que no queríamos dar de Ben Roethlisberger



"No sé cómo poner en palabras lo que ha significado este juego, y la bendición que ha sido. Aunque sé, con confianza, que le he dado todo al juego, estoy abrumado con gratitud por todo lo que me ha dado. Un chico de Findlay, Ohio, con sueños de NFL, desarrollado en Oxford, en la Universidad de Miami, bendecido con el honor de 18 temporadas como Pittsburgh Steeler, y un lugar para llamar hogar", partió señalando Big Ben.

La carta de Roethlisberger finaliza diciendo "el viaje ha sido emocionante, definido por relaciones y movido por el espíritu de la competencia. Pero, ha llegado el tiempo de vaciar mi casillero, colgar los zapatos, y seguir siendo todo lo que puedo ser para mi esposa e hijos. Me retiro del fútbol americano como un hombre verdaderamente agradecido".

En 18 temporadas disputadas en NFL, todas con los Steelers, el quarterback firmó un total de 64,088 yardas aéreas, 418 touchdowns, 64.4% en pases completados y 211 intercepciones, elegido el Novato Ofensivo del Año en 2004, y a ellos se suma que es el octavo mariscal de campo con más pases para touchdowns de la historia, quinto en yardas aéreas y ganó 18 premios al Jugador de la Semana.