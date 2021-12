Si bien Pittsburgh Steelers no ha podido revalidar las campañas de temporadas anteriores, estando más lejos de llegar a los Playoffs de la National Football League (NFL), uno de los nombres que siempre hace noticia, dentro y fuera del campo es el de Ben Roethlisberger.

El mariscal de campo de 39 años, que ha estado en la palestra por los rumores que apuntan al término de su carrera luego de la Semana 18 del presente certamen, ha buscado evitar a toda costa referirse a la situación, aplazando cualquier decisión hasta enero del próximo año.

Por lo mismo, Roethlisberger sólo busca enfocarse en un sólo objetivo, que si bien parece casi imposible de conseguir, con cuatro jornadas por disputar, es el principal objetivo que tiene este 2021 con los Steelers: asegurar una plaza en la ronda de comodines.

El objetivo de Ben Roethlisberger antes de ¿retirarse?



"Vivo el aquí y el ahora. Debemos hacer un esfuerzo. Debemos jugar bien. Debemos jugar a la perfección y eso empieza conmigo. No puedo pensar en el final porque necesito concentrarme en la próxima semana", afirmó el quarterback en conferencia de prensa.

A la hora de explicar la irregular campaña de los Steelers, Roethlisberger expresó que "en algunas ocasiones el otro equipo es mejor o hacen una jugada que nosotros no. Solo porque perdemos un partido o porque la temporada no va cómo desearíamos, no significa que no amemos esto", y agregó que "solo quiero ver que mis compañeros no se rindan".