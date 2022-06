Los últimos días en la carrera de Deshaun Watson han sido muchísimo más difíciles que el año entero que estuvo sin jugar en la National Football League (NFL), ya que los nuevos acontecimientos relacionados con su caso extradeportivo ponen en serio riesgo su opción de jugar para Cleveland Browns.

Porque mientras la competición anunció el cierre de la investigación que realizó en su contra, por violar la política de conducta personal, en la Justicia se entabló la demanda 24 por parte de una mujer masajista, por agresión sexual y violencia de género.

Y a todo esto, se suma el reportaje realizado por el New York Times, el cual revela que Watson sostuvo encuentros con 66 mujeres masajistas, y que su antiguo equipo de NFL, Houston Texans, encubrió y le permitió al jugador realizar este tipo de actos.

Browns decide qué hará con el contrato de Deshaun Watson



En medio de todo este panorama, aparece Cleveland, quien tienen que dilucidar si finalmente harán respetar el contrato firmado con el quarterback por cinco temporadas y un salario de $230 millones de dólares, o finiquitar el acuerdo producto de toda esta situación.

En ese sentido, Mary Kay Cabot, del portal Cleveland.com, enfatizó en que Browns no tiene entre sus planes anular el acuerdo con Watson, y si bien están al tanto de la posibilidad que NFL lo suspenda, no tomarán medidas especiales y su continuidad no peligra.