Es al todo o nada. Desde el sábado 8 hasta el domingo 9 de enero, se disputará la última jornada de la temporada regular en la National Football League (NFL), donde siete equipos buscarán ocupar los tres cupos que restan para completar el cuadro de los Playoffs.

Entre los clasificados a la próxima y decisiva instancia, están por la Conferencia Nacional, el campeón Tampa Bay Buccaneers, con Tom Brady a la cabeza, Green Bay Packers de Aaron Rodgers, Dallas Cowboys, Los Angeles Rams y Arizona Cardinals; mientras que por la Nacional aparecen Kansas City Chiefs con Patrick Mahomes, Cincinnati Bengals, Tennessee Titans, Buffalo Bills y el regreso de los New England Patriots.

A la espera de un fin de semana, que para la propia NFL es calificado como "el más loco de todos los tiempos", repasamos en Bolavip, cuáles son los cuadros con más opciones de llegar a los Playoffs y los resultados que se deben dar para sellar su pasaje a la Fiesta Grande.

Conferencia Americana: Cinco rivales para dos plazas



En esta zona, quien tiene la ventaja es Los Angeles Chargers, quienes sólo necesitan vencer a Las Vegas Raiders para clasificar; ahora, si ganan los de Nevada, necesitan que pierdan Indianapolis Colts y Pittsburgh Steelers, estos últimos, además de ganar, deben esperar que haya un ganador en Las Vegas y que caigan los de Indiana.

En la Americana, quien la tiene más complicada es Baltimore Ravens, sin el lesionado Lamar Jackson, que no sólo le basta con derrotar a los Acereros, ya que también requiere que NO ganen equipos como Chargers, Colts y Miami Dolphins. Una locura.

Conferencia Nacional: dos rivales para un lugar



Más sencillo, pero a la vez peligroso, es lo que ocurre en esta zona. La ventaja actualmente es para San Francisco 49ers, que clasifica si vence a Los Angeles Rams, y en paralelo, New Orleans Saints no logra superar a Atlanta Falcons; mientras que a los de Louisiana no sólo les basta ganar, ya que debe esperar que los Niners no consigan la victoria.