Que sí... que no... que sí... que no... Las horas siguientes a los primeros reportes importantes sobre que Tom Brady había decidido retirarse de la NFL fueron un caos y un calvario para algunos periodistas y medios. La realidad es que todavía no hay nada dicho.

Pero la noticia recorrió el mundo y se esparció lo suficiente para tomarse como verdad. Adam Schefter, periodista muy respetado de ESPN fue el primero en anunciar la noticia que luego la levantaron todos los medios del mundo. Incluso el equipo de marketing de Brady publicó un tweet al respecto.

Sin embargo, luego de una hora, tanto el periodista Mike Silver como el padre de Tom Brady dijeron que el jugador todavía no hacia decidido nada y eso es lo que se le informó a la franquicia de los Bucs y al entrenador en jefe del equipo, Bruce Arians...

Los memes sobre la controversia de Tom Brady

Con esto en mente, y otro reporte de Ian Rapoport que indica que Brady planea retirarse, pero no era el momento en el que quería anunciarlo, Twitter estalló con memes y chistes reaccionando a las dos situaciones: Tanto el reporte del retiro, como las noticias posteriores que hacen quedar mal a los que anunciaron la bomba del sábado.