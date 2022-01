Con 32 segundos en el reloj del último cuarto y seis puntos abajo, Dak Prescott y la línea ofensiva de Dallas Cowboys tuvo la posibilidad de ir por una serie ganadora contra San Francisco 49ers en el Wild Card de los NFL Playoffs 2022, pero los Vaqueros se quedaron sin tiempo y el quarterback admitió que se equivocó.

Tic, tac, tic, tac, los segundos del reloj sonaban cada vez más fuerte y solo quedaban 14 cuando Prescott decidió acarrear el ovoide, ya que no encontró oportunidades pase. Dak se deslizó delante de la yarda 25 de los 49ers y el caos empezó en 3, 2, 1…

Uno de los árbitros intentó correr a toda velocidad porque tenía que tocar el balón por reglamento para que Dallas Cowboys pudiera tener una jugada más, pero en la carrera por el ovoide se estrelló con Dak Prescott y el tiempo se acabó. Colorín colorado la historia de los Vaqueros en Playoffs se ha acabado.

“Cuando me ponía detrás de Tyler Biadasz (centro), vi que quedaban cuatro segundos. Pensé que obviamente había tiempo para asegurarme de que todos estuvieran listos, y luego, honestamente, el árbitro me golpeó por detrás. Aun así, cuando me levanté, vi dos segundos. Pensé que podría obtener el complemento y bajarlo antes de que expirara el tiempo”, explicó Prescott sobre la jugada final en Cowboys vs. 49ers.

Dak Prescott admite que se equivocó en la jugada final de Cowboys vs. 49ers

A pesar que Dak Prescott insistió que clavó el ovoide a tiempo en el emparrillado para que lo tocara el árbitro, el quarterback de Dallas Cowboys admitió que se equivocó en la jugada final que sentenció la victoria de San Francisco 49ers en el Wild Card de los NFL Playoffs 2022.

“Si lo estamos viendo ahora, podría decir, sí, podría haber caído cinco yardas antes. Pensé que nos habíamos puesto en posición y pensé que me quedaba tiempo para cronometrar el balón. Es algo que hemos practicado una y otra vez para llegar a un escenario de última jugada”, admitió Dak Prescott.