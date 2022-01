Luego de una temporada 2021-22 de National Football League (NFL) muy buena, Tom Brady comienza una de las offseason más duras de su carrera, con la decisión sobre su retiro o continuidad en la liga con Tampa Bay Buccaneers en el aire, y todo el mundo a la espera de eso.

A pesar de que la temporada en sí fue muy positiva y de hecho en términos estadísticos fue una de las mejores de la carrera del gran Tom, la eliminación en la Ronda Divisional de los NFL Playoffs 2022 ante Los Angeles Rams cayó muy duro por la forma. Luego de empatarlo tras ir abajo por 24 puntos, perdieron con un gol de campo en los segundos finales.

Ahora, con la cabeza en frío porque ya pasaron un par de días de ese partido, y con sus pensamientos y palabras dirigidas a agradecer a todos los Buccaneers y sus fanáticos por el gran año, Brady publicó un extenso mensaje en su cuenta de Instagram (@TomBrady). ¿Es una despedida?

Tom Brady y su mensaje para los Bucs

"Entiendo que a esta altura de mi carrera habrá interés en mi futuro cada vez que termina la temporada, pero esta semana, lo único que tengo en mente es el agradecimiento a este equipo y los fans que nos apoyaron todo el año. Este año ha sido increíblemente gratificante personal y profesionalmente y aprecio a todos los que se rompieron el trasero trabajando para que nuestro equipo consiga tanto".

"Siempre quiero ganar, creo que ya es aparente, pero eso no significa que iguale perder con fracasar, especialmente cuando te vas peleando como lo hicimos. Hay mucho que apreciar en una temporada como esta cuando estás rodeado por un equipo que piensa en el otro, y juega para la gente que se para en cualquiera de los dos lados. Les ahorraré la cita de The Man in the Arena, pero ese sentimiento es algo que nunca daré por sentado. A todos los que fueron parte de este año, gracias. ¡Los amo a todos!", finalizó Brady.