Fue una de las imágenes más tristes del Super Bowl 2022. Sin embargo, el trabajo ya estaba hecho. Un receptor, quien es catalogado como uno de los mejores en la NFL, pasó de ganar el trofeo Vince Lombardi en el Súper Tazón LVI a rechazar a Los Angeles Rams y pensar en jugar con Tom Brady en Tampa Bay Buccaneers.

Con nueve temporadas en la NFL, el protagonista de esta historia fue noticia en todo el mundo del fútbol americano de Estados Unidos cuando se convirtió el 27 de agosto de 2018 en el receptor que más dinero (US$65 millones) garantizado recibía en la historia de la liga. Las lesiones le jugaron una mala pasada en New York Giants.

Luego de pasar sus mejores años en los Giants tras registrar 44 touchdowns y 5.476 yardas recibidas en cinco temporadas, Odell Beckham Jr. nunca se terminó de entender con Baker Mayfield y, tras tres campañas en Cleveland Browns, llegó su cita con la historia de la NFL.

Todo apuntaba a que iba ser una de las figuras del Super Bowl 2022, ya que recibió el primer pase de anotación, pero una lesión de ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda lo sacó del juego que terminaría ganando Los Angeles Rams por 23 a 20 contra Cincinnati Bengals. Beckham Jr. quería regresar al equipo californiano tras ser campeón del Súper Tazón LVI. Sin embargo…

Según confesó Von Millier en el podcast de Richard Sherman, Odell Beckham Jr. va ir a visitar cuatro equipos de la NFL para concretar el regreso a los emparrillados y una de estas organizaciones es Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady y compañía. Unos días más tarde, OBJ confesó en Twitter por qué rechazó a Los Angeles Rams tras ser campeón del Super Bowl 2022.

“LA sabe dónde quería estar… pero no me ofrecieron…. ¡Nada (oferta baja)! Así que sé lo que la gente quiere que haga, definitivamente sé lo que valgo y la oferta no refleja eso. ¡Así que es difícil decir que puedo volver, aunque pensé que finalmente encontré ese hogar!”, publicó Odell Beckham Jr. en Twitter.