Este fin de semana, durante la jornada 12 de la temporada 2021 de la National Football League (NFL), se jugó un partido entre Minnesota Vikings y los locales, San Francisco 49ers, que tuvo una acción protagónica por parte del mariscal de campo Kirk Cousins, que dejó a todos sorprendidos por lo ridículo que fue.

El juego en sí fue uno de los mejores de la semana. San Francisco se terminó llevando la victoria sosteniendo una ventaja de 8 puntos en el último cuarto. 34 a 26 fue el resultado final, para que los locales queden 6-5 y los visitantes con récord negativo de 5-6.

Cousins tuvo un encuentro regular a pesar de su blooper. Venía siendo el mejor QB en la relación touchdown/intercepción durante la temporada, sin embargo, el domingo lanzó dos TDs y una intercepción con 238 yardas. Pero en un momento clave, falló de manera cómica.

Era cuarta oportunidad y gol para los Vikings que perdían por ocho en el último periodo. Cousins, en un momento tan importante, cometió el error de posicionarse detrás del guardia derecho, en lugar del centro, que es quien le entrega el balón. Por eso, cuando se dio cuenta, el reloj estaba llegando a cero y tuvo que pedir tiempo fuera. Luego, la acción finalizó con un pase incompleto.

VIDEO: Kirk Cousins y el blooper del año en la NFL

"No nos alineamos apropiadamente y el reloj de jugada estaba bajando", dijo Cousins. "Me estaba moviendo intentando que todos se acomoden y simplemente me puse debajo del jugador equivocado", concluyó, con una excusa bastante débil.