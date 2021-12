Indianapolis Colts enfrentará a New England Patriots en un encuentro correspondiente a la Semana 15 de la NFL 2021. Entérate todos los detalles del partido: Pronóstico, fecha, hora, streaming y canal de TV.

Indianapolis Colts vs New England Patriots: Pronóstico, fecha, hora, streaming y canal de TV para ver la Semana 15 de la NFL 2021

¡Sigue la National Football League! Indianapolis Colts enfrentará a New England Patriots este sábado 18 de diciembre en el Estadio Lucas Oil para disputar un encuentro correspondiente a la Semana 15 de la NFL 2021. Entérate todos los detalles de este gran partido: Pronóstico, día, horario y canal de TV.

Indianapolis Colts (7-6) se encuentra 2° en la AFC Sur. En la Semana 13 se enfrentaron a Houston Texans (2-10) en elEstadio NRG, donde se impusieron por 31 a 0. Carson Wentz completó 16 de 22 pases intentados (158 yardas), lanzó un pase de touchdown y no fue interceptado.

Por otra parte, New England Patriots (9-4) se ubica 1° en la AFC Este. En la Semana 13 se midieron ante Buffalo Bills (7-5) en el Highmark Stadium, donde ganaron por 14 a 10. Mac Jones completó 2 de 3 pases intentados (19 yardas), no lanzó pases de touchdown y no fue interceptado.

El próximo sábado 25 de diciembre, por la Semana 16, Indianapolis Colts se medirá ante Arizona Cardinals, mientras que New England Patriots chocará frente a Buffalo Bills el domingo 26.

Indianapolis Colts vs New England Patriots: ¿Cuándo y a qué hora ver en vivo la Semana 15 de la NFL 2021?

Este juego de la Semana 15 de la NFL 2021 se llevará a cabo este sábado 18 de diciembre en el Estadio Lucas Oil a partir de las 20:20 hs (ET), 19:20 hs (CT), 18:20 hs (MT) y 17:20 hs (PT) de los Estados Unidos.

Día: Sábado 18 de diciembre del 2021.

Hora en Estados Unidos: 20:20 hs (ET), 19:20 hs (CT), 18:20 hs (MT) y 17:20 hs (PT).

Lugar: Estadio Lucas Oil.

Horario en el resto de países:

España: 02:20 horas.

Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 22:20 horas.

Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y República Dominicana: 21:20 horas.

Colombia, Ecuador, Perú y Panamá: 20:20 horas.

México, Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua: 19:20 horas.

Indianapolis Colts vs New England Patriots: ¿Qué canal transmite la Semana 15 de la NFL 2021?

Este encuentro de la Semana 15 de la NFL 2021 entre Indianapolis Colts y New England Patriots será transmitido en Estados Unidos a través de NFL Network. Por otra parte, en Latinoamérica todavía no hay TV confirmada.

Indianapolis Colts vs New England Patriots: ¿Cuáles son los pronósticos?

Para este partido de la Semana 15 de la NFL 2021 las casas de apuestas de Estados Unidos (DraftKings) dan como favorito para quedarse con el triunfo a Indianapolis Colts, ya que cuenta con una cuota de -135. Por otro lado, la victoria de New England Patriots cuenta con una cuota de +115.

Resultado Cuota Indianapolis Colts -135 New England Patriots +115

