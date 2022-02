En la serie documental de Tom Brady, el exquarterback reveló cuál fue su reacción cuando New England Patriots eligió a Jimmy Garoppolo en el NFL Draft 2014.

¿Belichick le mintió? La reacción de Tom Brady cuando New England Patriots eligió a Jimmy Garoppolo

El tiempo pasa y las heridas parecen que siguen sin sanar. La serie documental de Tom Brady, ‘Man in the Arena’ (Hombre en la Arena), entrega imperdibles revelaciones capítulo a capítulo y en esta ocasión el palito fue para Bill Belichick y New England Patriots.

Con 37 años, Brady inició la temporada NFL 2014 en búsqueda de un cuarto título de Super Bowl, pero sin ni siquiera haberse puesto las hombreras y el casco, el QB recibió una noticia inesperada en el Draft: los Patriots eligieron al quarterback Jimmy Garoppolo con el pick 62 general.

¿Se enojó Tom Brady? “Elegimos a Jimmy y pensé como todas las veces, debíamos aceptarlo, es un compañero de equipo”, fue la primera reacción que tuvo TB12 al conocer la selección de Garoppolo, pero el verdadero desahogo vendría más adelante.

Brady sintió que estaba en una etapa de su carrera que iba a evolucionar porque empezó a entender cómo cuidar el cuerpo, cómo estudiar más el juego, cómo entrenarse mejor y cómo mejorar la comunicación con sus compañeros. Tom sintió que estaba al 110 comprometido con Bill Belichick y los Patriots, pero en la dirección opuesta no hubo este nivel de compromiso según TB12.

“Mi vida evolucionaba. Mis hijos estaban más grandes y eran más independientes. Mi hija nació en diciembre de 2012. Ya estaba más grande. Construimos una casa y la terminados en 2014. Ese será nuestro hogar. Sentí que le entregaba mi corazón al equipo, a la ciudad. Me estaba comprometiendo a quedarme en Boston, pero no sentía que fuera mutuo”, afirmó Tom Brady luego que New England Patriots seleccionara a Jimmy Garoppolo en el NFL Draft.