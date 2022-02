Esta semana fue una de las más emocionantes que se recuerdan en la National Football League (NFL) porque Tom Brady anunció su retiro oficial de la liga tras 22 temporadas con Tampa Bay Buccaneers y New England Patriots. Los saludos llegaron en cantidades.

Primero fueron los de compañeros, leyendas y amigos del mariscal de campo. Recibió mensajes de exjugadores como Peyton Manning o de sus grandes aliados Julian Edelman y Rob Gronkowski. Sin embargo, este sábado fue LeBron James quien expresó lo que significaba para él este momento.

James es un reconocido fanático de la NFL y jamás lo ha oculto. De hecho, estuvo cerca de jugar en la liga y hasta tuvo un ofrecimiento de contrato de Dallas Cowboys. Para uno de los GOATs del baloncesto, el GOAT del fútbol americano significó mucho y su adiós del deporte, le pegó duro.

LeBron James y su mensaje sobre el retiro de Tom Brady

Tras no hacer ningún comentario en la semana, le preguntaron al respecto tras la victoria de Los Angeles Lakers ante los Knicks. "Personalmente, estaba muy en shock cuando lo vi. Fui uno de los que no dijo nada cuando salió el primer anuncio. No retwitié nada. No dije nada. Porque quería estar seguro de escucharlo directo de él", comenzó James.

"Es una persona que ha sido un factor de motivación para mí en los últimos años. Ver lo que puede hacer a su edad. Siempre siendo un líder del equipo. Incluso a su edad, la gente se inclinaba hacia él. Su energía, cómo se prepara. Cosas de ese estilo. Una pequeña parte de mí definitivamente se fue cuando Brady decidió retirarse, eso es seguro", terminó El Rey, que dejó una frase totalmente desgarradora.