Que te defienda LeBron James habla de la grandeza que tienes como jugador. Lamar Jackson se ganó el respeto de uno de los mejores jugadores de la historia de la National Basketball Association (NBA), haciendo lo suyo en la National Football League (NFL).

El mariscal de campo de Baltimore Ravens ha generado una gran controversia y discusión desde que arribó a la liga de fútbol americano como la selección final de primera ronda del NFL Draft 2018. Rápidamente, demostró que merecía salir más arriba en el evento, pero su estilo no convence a todos.

La conversación pasa por la capacidad de Lamar de generar más jugadas con sus pies que con sus manos. Es un gran pasador, pero es el mejor QB corredor de la historia. Para algunos, esto no significa ser un buen quarterback. Y así se lo dijo un coordinador defensivo anónimo de la NFL a Mike Sando de The Athletic.

"Si tiene que pasar para ganar el juego, no ganan el partido", comenzó explicando el entrenador. "No me importa un carajo si gana el MVP de la liga 12 veces, creo que nunca será un 1 como mariscal de campo", sentenció sobre Jackson, quien lideró la liga en pases de touchdown en 2019, y tiene el tercer mayor porcentaje de victorias de un QB desde el 2000 (mínimo 40 encuentros).

LeBron James defiende a Lamar Jackson

Entre varios defensores, apareció el jugador de Los Angeles Lakers, que en una historia de Instagram escribió: "A este coordinador lo despidieron o insultó como nunca luego de ser liquidado por LJ. Maldito odiador", se expresó.