La inmunización, o no, del mariscal de campo de Green Bay Packers se convirtió en motivo de polémica en redes sociales.

Hace unos instantes se encendió la polémica, luego de que el mariscal de campo Aaron Rodgers le confirmara tanto a sus compañeros como staff médico en Green Bay Packers que ha dado positivo por Coronavirus, y no estará presente en el próximo juego, ante Kansas City Chiefs por la Jornada 9 de la temporada 2021 de NFL.

Tras conocerse la noticia, se supone que por el protocolo sanitario impuesto por la liga, el veterano jugador de 37 años debiera perderse este compromiso, porque según reconoció en agosto de este año, "me han inmunizado", e incluso señaló que "hay muchachos en el equipo que no han sido vacunados y es una decisión personal, no juzgar a esos muchachos".

Sin embargo, se ha revelado que finalmente Rodgers no está vacunado contra el COVID-19, por lo cual podría perderse hasta dos partidos de los Packers, y lo que es peor, mintió públicamente al decir que estaba curado, ya que su forma de cuidarse no sería tan tradicional.

Aaron Rodgers está "inmunizado", no vacunado contra Coronavirus



Según dio a conocer la cadena ESPN, el quarterback intentó que la liga aprobara un tratamiento homeopático que había recibido antes de reportar al campo de entrenamiento, para ser tratado de la misma manera que aquel jugador que sí se inoculó.

En palabras simples, Rodgers le mintió a los Packers y la NFL, violando sistemáticamente el protocolo sanitario durante pretemporada y fase regular, por lo que ahora deberá estar 10 días en cuarentena y podría volver recién el día antes del próximo partido, el domingo 14 de noviembre ante Seattle Seahawks.

Para peor, según reporta Ian Rapoport, de la cadena NFL Network, la franquicia de Wisconsin "saben desde hace mucho tiempo que Aaron Rodgers no está vacunado", y añade que el jugador "ha estado siguiendo los protocolos de COVID-19 para aquellos que no están vacunados".

