La temporada de la National Football League (NFL) 2021 de los Cleveland Browns ya tenía suficientes problemas con la lesión y molestia que Baker Mayfield tiene en su hombro izquierdo, con el cual sigue jugando, a pesar de cuán incómodo sea.

Pero ahora se abre otro tema que toma atención central y es el de la situación de Odell Beckham Jr. en el equipo. El padre del receptor estrella publicó este martes un video en las redes donde muestra como el QB de la franquicia erraba pases a su hijo que "siempre está libre" y esto acrecentó la especulación de su futuro, sobre todo ante su bajo rendimiento, al igual que su relación con el mariscal.

Se empezó a rumorear sobre algún traspaso, pero con la fecha límite ya pasada y el reporte de que no lograron conseguir un acuerdo aunque lo buscaron, lo que ahora se plantea es la posibilidad de que corten al Pro-Bowler. Con todo esto en mente, El mismo martes, tras los comentarios de su padre, OBJ fue excusado de los entrenamientos.

Baker Mayfield sobre Odell Beckham Jr

La realidad es que los dos más involucrados, Mayfield y Beckham, no habáin dicho nada al respecto hasta que este miércoles, el QB respondió las preguntas y confesó lo sorprendido que estaba por las críticas del padre. "Estaba tan sorprendido como vos", le dijo a Zac Jackson de The Athletic. También, agregó que no habló con el WR resepcto a lo ocurrido.

El #6 está dispuesto a solucionarlo todo. "Si vuelve, trabajaremos el tema y haremos lo que se necesite. Puedo poner mi ego y orgullo de lado para ganar", dijo, según Doug Kyed de PFF. El entrenador Kevin Stefanski dijo que los representantes del #13 y el gerente general han estado conversando para solucionar la situación. ¿Se quedará en los Browns?

