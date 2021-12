Es verdad que Dallas Cowboys es uno de los mejores equipos de la Conferencia Nacional, y que está comandando la División Este en la temporada 2021 de National Football League (NFL); sin embargo, existe algo que tiene muy preocupado a su máxima figura, Dak Prescott.

Pese a que han sumado dos victorias consecutivas en los últimos 15 días, el propio dueño de la franquicia de Texas, Jerry Jones, reconoció que el accionar ofensivo no ha sido el esperado, y apuntó como responsable del mismo a su mariscal de campo.

"No quiero decir que hay una baja de nivel, pero es lo justo", afirmó el propietario de los Cowboys, agregando que "nuestra ofensiva definitivamente está lejos de donde nos encontrábamos hace cinco o seis juegos desde una perspectiva de producción", una crítica que el propio Prescott quiso responder.

La frase de Dak Prescott que preocupa a Dallas Cowboys



Sin embargo, el quarterback sorprendió a todos aceptando la crítica de Jones y enfatizó en que "sé que no estoy jugando de la mejor manera. Podría decirse que he tomado malas decisiones. No creo que sea una baja producción, solo sé que no estoy jugando al nivel de mis expectativas. Cuando juegas a tan alto nivel, eso es lo que creas".

A pesar de los comentarios, Prescott no es que lleve a cabo una mala campaña con los Cowboys, de hecho sus números apuntan que registra 3,381 yardas aéreas, 24 touchdowns y 10 intercepciones, mientras que por tierra acumula 106 yardas y una anotación luego de correr 374 veces, además ha completado el 67.9 por ciento de sus pases, la mejor marca de su carrera.