Antes de comenzar, hay que dejar algo en claro: Desde que fue seleccionado con el pick 15 del Draft de la NFL 2021, Mac Jones quedó destinado a estar bajo la sombra y ser comparado constantemente con el mejor mariscal de campo de New England Patriots y de la historia, Tom Brady.

Lo cierto es que el comienzo de la carrera de Mac ha sido gratificante para los fanáticos de la franquicia liderada por Bill Belichick. Tienen un récord de 6-4 y se encuentran en el segundo lugar de la AFC Este, detrás de Buffalo Bills, pero en zona de Playoffs, entrando como comodines.

Mucho de este buen presente se debe al rendimiento del mariscal novato proveniente de Alabama. Lleva 2333 yardas aéreas, 13 pases de touchdown y 7 intercepciones. Y, para algunos analistas, es un comienzo de carrera mucho mejor que el del mencionado QB de Tampa Bay Buccaneers.

Mac Jones al nivel de Tom Brady en el comienzo con Patriots

"Si yo era uno de los otros 14 equipos (que no lo draftearon previamente), hubiera seleccionado a Mac Jones, no porque lo quiera en mi equipo, pero porque no querría que vaya a New England", comenzó a decir Ryan Clark, analista de ESPN, en el programa Get Up.

"Él (Mac Jones) es tan bueno como Tom Brady, o probablemente mejor de lo que Tom Brady era cuando se convirtió en el quarterback de New England Patriots y estamos viendo un equipo que puede llegar al Super Bowl, gracias a la forma en la que este tipo está jugando", concluyó.