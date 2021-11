Será la cuarta vez que ambos jugadores no pueden coincidir dentro de un emparrillado. Ahora, el ausente será el de Green Bay Packers.

A Patrick Mahomes no le gustó que Aaron Rodgers se pierda juego por Coronavirus

El juego entre Kansas City Chiefs y Green Bay Packers, es uno de los encuentros más destacados de la Semana 9 en temporada 2021 de National Football League (NFL), pero que lamentablemente no podrá contar con una de sus figuras, el quarterback Aaron Rodgers, tras dar positivo por Coronavirus.

Al no estar vacunado contra el COVID-19, pese a afirmar que está "inmunizado" por un tratamiento homeopático, no reconocido por la liga, el veterano jugador de 37 años no podrá estar en los emparrillados por los próximos 10 días, incluyendo el siguiente partido de los de Wisconsin, ante Seattle Seahawks.

De esta forma, Rodgers no podrá enfrentarse a su par Patrick Mahomes, en lo que será la cuarta vez en el historial de Packers y Chiefs que no puedan toparse en una cancha, por diversos motivos, algo que molestó de sobremanera a la estrella de Kansas City, como lo reconoció en conferencia de prensa.

Mahomes "decepcionado" por ausencia de Rodgers



"Es algo definitivamente decepcionante, porque cuando ves jugar a un gran de todos los tiempos como él y he visto su juego durante mucho tiempo, sintiendo que juego con un estilo similar, siempre quieres competir contra los mejores", afirmó la estrella surgida en Texas Tech.

Sobre la situación de Rodgers, Mahomes comentó que "me enteré mientras me dirigía al recorrido en el campo. Obviamente, es decepcionante y espero que esté sano y que pueda superarlo. El COVID es un trato aterrador, y puede hacer que cualquiera ore por él para que pueda volver a ser quien es".

