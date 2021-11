No quedan dudas que, luego de que se confirmara la llegada de Cam Newton a Carolina Panthers, ahora el receptor Odell Beckham Jr. es el agente libre disponible más cotizado de la National Football League (NFL), con hasta ocho equipos interesados en firmarlo.

Luego de que el jugador no fuera reclamado en waivers tras ser dejado en libertad por Cleveland Browns, ha dejado de manifiesto que le gustaría llegar a un equipo "contendiente" donde aparecen en punta, según reportes periodísticos, Green Bay Packers y Seattle Seahawks.

Pero no son los únicos, porque Kansas City Chiefs, New Orleans Saints y New England Patriots también han expresado interés en contar con Beckham Jr., quien según informó la cadena ESPN, le ha informado a su agente y franquicias que se ha puesto un plazo para hacer una elección.

El plazo de OBJ para elegir equipo en NFL



La periodista Dianna Russini dio a conocer que de los cinco cuadros que lo buscan, el receptor está convencido de llegar, al menos a tres, a quienes les dará a conocer su decisión cuando se juegue de manera (casi) completa la Semana 10 de la temporada 2021.

Así las cosas, la noche de este domingo 14 de noviembre, Beckham Jr. dará a conocer en qué equipo jugará lo que resta de la NFL, donde este año disputó seis partidos con los Browns, realizando 17 recepciones para 232 yardas y cero touchdowns.