La temporada regular de la NFL está llegando a su fin y solo resta un partido para definir los clasificados a los Playoffs. Aunque este año tuvo una particularidad, nunca se había jugado tantos partidos.

Desde 1978 la liga no sufría cambios en la cantidad de juegos. En aquella ocasión se pasó de 14 a 16 encuentros, cifra que se mantuvo por 43 temporadas.

¿Por qué se juegan 18 semanas este año? En marzo, los propietarios de la NFL llegaron a un acuerdo sobre el nuevo convenio colectivo (CBA) firmado el año anterior. Esta fue la causa de los 17 juegos en lugar de 16. Esta medida durará hasta la temporada 2030.

Otro cambio que sufrió la liga es que la pretemporada pasó de tener cuatro juegos a tres. Lo que se mantiene es que los equipos todavía tienen solamente una semana de descanso dentro de la temporada regular.

Por otro lado, el Super Bowl se solía jugar la primera semana de febrero y ahora se pasó para la segunda, por lo que se modificó la fecha del 6 de febrero del 2022 para el 13 de febrero. Este se jugará en el Estadio SoFi.

NFL: ¿Cómo es el calendario de la Semana 18?

Sábado 08 de enero del 2022:

Denver Broncos vs Kansas City Chiefs

Philadelphia Eagles vs Dallas Cowboys

Domingo 09 de enero del 2022:

New York Giants vs Washington Football Team

Cleveland Browns vs Cincinnati Bengals

Baltimore Ravens vs Pittsburgh Steelers

Detroit Lions vs Green Bay Packers

Jacksonville Jaguars vs Indianapolis Colts

Minnesota Vikings vs Chicago Bears

Houston Texans vs Tennessee Titans

Atlanta Falcons vs New Orleans Saints

Arizona Cardinals vs Seattle Seahawks

Buffalo Bills vs New York Jets

Tampa Bay Buccaneers vs Carolina Panthers

Miami Dolphins vs New England Patriots

Los Angeles Rams vs San Francisco 49ers

Las Vegas Raiders vs Los Angeles Chargers

