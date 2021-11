El comienzo de la temporada regular de la NFL dejó grandes momentos. Las primeras ocho semanas tuvieron partidos muy interesantes y las franquicias perfilan su rumbo para el resto del año.

En el Thursday Night Football se enfrentaron dos grandes equipos. Green Bay Packers (7-1) venció a Arizona Cardinals (7-1) por 24 a 21 en un encuentro que se disputó en el State Farm Stadium. Aaron Rodgers completó 22 de 37 pases intentados (184 yardas), lanzó dos pases de touchdown y no fue interceptado, mientras que Kyler Murray completó 22 de 33 pases intentados (274 yardas), no lanzó pases de touchdown y fue interceptado en dos ocasiones.

Por otro lado, New York Jets (2-5) sorprendió al derrotar a Cincinnati Bengals (5-3) por 34 a 31 en un partido que se llevó a cabo en el MetLife Stadium. Mike White completó 37 de 44 pases intentados (405 yardas), lanzó tres pases de touchdown y fue interceptado en dos ocasiones, mientras que Joe Burrow completó 21 de 34 pases intentados (259 yardas), lanzó tres pases de touchdown y fue interceptado en un ocasión.

En la Semana 9 varios equipos deberán dar un salto o ratificar para que están en el resto de la temporada. Entérate cómo, cuándo y dónde ver EN VIVO ONLINE todos los partidos que habrá en los próximos días.

NFL 2021 | Semana 9 de la temporada regular: ¿Cómo, cuándo y dónde ver EN VIVO ONLINE en USA?

Jueves 04 de noviembre del 2021:

Indianapolis Colts vs. New York Jets desde las 20:20 hs (ET), 19:20 hs (CT), 18:20 hs (MT) y 17:20 (PT) de los Estados Unidos a través de FOX, NFL Network y Amazon Prime Video.

Domingo 07 de noviembre del 2021:

New Orleans Saints vs. Atlanta Falcons desde las 13:00 hs (ET), 12:00 hs (CT), 11:00 hs (MT) y 10:00 hs (PT) de los Estados Unidos a través de FOX.

Dallas Cowboys vs. Denver Broncos desde las 13:00 hs (ET), 12:00 hs (CT), 11:00 hs (MT) y 10:00 hs (PT) de los Estados Unidos a través de FOX.

Carolina Panthers vs. New England Patriots desde las 13:00 hs (ET), 12:00 hs (CT), 11:00 hs (MT) y 10:00 hs (PT) de los Estados Unidos a través de CBS.

Pittsburgh Steelers vs Cleveland Browns desde las 13:00 hs (ET), 12:00 hs (CT), 11:00 hs (MT) y 10:00 hs (PT) de los Estados Unidos a través de CBS.

Baltimore Ravens vs. Minnesota Vikings desde las 13:00 hs (ET), 12:00 hs (CT), 11:00 hs (MT) y 10:00 hs (PT) de los Estados Unidos a través de FOX.

Cincinnati Bengals vs. Cleveland Browns desde las 13:00 hs (ET), 12:00 hs (CT), 11:00 hs (MT) y 10:00 hs (PT) de los Estados Unidos a través de CBS.

Jacksonville Jaguars vs. Buffalo Bills desde las 13:00 hs (ET), 12:00 hs (CT), 11:00 hs (MT) y 10:00 hs (PT) de los Estados Unidos a través de CBS.

Miami Dolphins vs. Houston Texans desde las 13:00 hs (ET), 12:00 hs (CT), 11:00 hs (MT) y 10:00 hs (PT) de los Estados Unidos a través de FOX.

New York Giants vs. Las Vegas Raiders desde las 13:00 hs (ET), 12:00 hs (CT), 11:00 hs (MT) y 10:00 hs (PT) de los Estados Unidos a través de CBS.

Philadelphia Eagles vs. Los Angeles Chargers desde las 16:05 hs (ET), 15:05 hs (CT), 14:05 hs (MT) y 13:05 hs (PT) de los Estados Unidos a través de CBS.

Kansas City Chiefs vs. Green Bay Packers desde las 16:25 hs (ET), 15:25 hs (CT), 14:25 hs (MT) y 13:25 hs (PT) de los Estados Unidos a través de FOX.

San Francisco 49ers vs. Arizona Cardinals desde las 16:25 hs (ET), 15:25 hs (CT), 14:25 hs (MT) y 13:25 hs (PT) de los Estados Unidos a través de FOX.

Los Angeles Rams vs. Tennessee Titans desde las 20:20 hs (ET), 19:20 hs (CT), 18:20 hs (MT) y 17:20 hs (PT) de los Estados Unidos a través de NBC.

Lunes 08 de noviembre del 2021:

Pittsburgh Steelers vs. Chicago Bears desde las 20:15 hs (ET), 19:15 hs (CT), 18:15 hs (MT) y 17:15 hs (PT) de los Estados Unidos a través de ESPN.

NFL 2021 | Semana 9 de la Temporada Regular: Cómo, cuándo y dónde ver EN VIVO ONLINE en el resto de países

La National Football League podrá ser vista en Latinoamérica a través de ESPN Extra o Star+, ya sea mediante NFL Redzone o la transmisión de algún partido en particular.

