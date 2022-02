Pese a haber sufrido una grave lesión en su rodilla izquierda, el receptor Odell Beckham Jr. está viviendo los mejores días de su vida, luego de haber ganado el Super Bowl LVI con Los Angeles Rams, pero además en el ámbito personal vive jornadas felices.

Luego que hace poco menos de una semana, naciera Zydn, su primer hijo junto a su novia, Lauren Wood, la estrella de la National Football League (NFL) utilizó su cuenta de Instagram para presentar en sociedad a su primogénito y referirse a todo lo vivido en la última semana.

"Esto es tan real como parece. Esta última semana ha sido una que realmente nunca podría olvidar. Nunca había estado más preparado y concentrado para un juego en mi vida (...) Sé que hay un propósito en todo esto y puede parecer que este viaje ha llegado a su fin, pero en realidad es solo una puerta que se abre a un nuevo comienzo. Empezando, como CAMPEÓN DEL MUNDO", partió señalando OBJ.

"¡La bendición más grande que he tenido en mi vida llegó aquí a la tierra! Ni siquiera puedo juntar las palabras para las emociones abrumadoras que me atravesaron... un momento que nunca olvidaré y apreciaré para siempre", añadió el receptor por el nacimiento de su primer hijo, añadiendo que "tu fuerza a lo largo de esto me da el coraje para seguir adelante porque ahora sé que contigo a mi lado y sosteniéndome, puedo superar cualquier cosa. Te amo mucho".

Finalmente, Beckham Jr. se refirió a la operación de su rodilla izquierda, lesionada en el Super Bowl, manifestando que "sé que probablemente estén cansados de escucharme decir esto todos los años ahora 'este es mi año' ¡PERO VOY A VOLVER! Y será mejor que creas que volveré, porque volveré mejor que nunca".