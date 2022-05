Ya estamos muy ansiosos y queremos que comience ya. Es que la National Football League (NFL) ha revelado el calendario oficial para los 272 partidos de la temporada regular 2022, la cual nos depara encuentros no sólo en Estados Unidos, sino que en Europa y la vuelta después de dos años a México.

Si bien todavía seguimos en pandemia por Coronavirus, la gran novedad que nos entrega la programación, además de la vuelta al exterior, son los juegos que se disputarán, tanto el Día de Acción de Gracias como en Navidad, con figuras como Tom Brady y Aaron Rodgers como protagonistas.

Mientras esperamos ansiosos el inicio de la próxima temporada de NFL, en Bolavip queremos recomendarles cuáles serán, a nuestro juicio, los cinco partidos que por nada del mundo se pueden perder este 2022, ya sea por sus estrellas o por la historia detrás de estos juegos. ¿Te gustan? ¿Hay otros? Revísalos.

Los cinco partidos que NO te puedes perder de NFL 2022



1.- Seattle Sounders vs. Denver Broncos / Semana 1

Cuándo: Lunes 12 de septiembre / 8:15 PM ET

Dónde: Lumen Field

¿Porqué?: Luego de haber jugado por 10 temporadas y darles un Super Bowl, Russell Wilson jugará su primer partido oficial sin la jersey de Seattle, siendo intercambiado por tres jugadores y cinco selecciones del Draft.

2.- Kansas City Chiefs vs. Buffalo Bills / Semana 6

Cuándo: Domingo 16 de octubre / 4:25 PM ET

Dónde: Estadio Arrowhead

¿Porqué?: Después de que nos dieran el mejor partido de los pasados Playoffs, todos esperábamos para este reencuentro, que sin dudas definirá a quién será el líder de la Conferencia Americana, por el famoso criterio de desempate directo, además del duelo entre Patrick Mahomes y Josh Allen. Será épico.

3.- Tampa Bay Buccaneers vs. Kansas City Chiefs / Semana 4

Cuándo: Domingo 2 de octubre / 8:20 PM ET

Dónde: Estadio Raymond James

¿Porqué?: Tanto Tom Brady como Patrick Mahomes volverán a enfrentarse en un emparrillado, por primera vez desde el Super Bowl LIV, donde el veterano de 45 años conquistó el séptimo Super Bowl de su carrera, y una revancha esperada por el de Texas Tech.

4.- Tampa Bay Buccaneers vs. Green Bay Packers / Semana 3

Cuándo: Domingo 25 de septiembre / 4:25 PM ET

Dónde: Estadio Raymond James

¿Porqué?: Siempre que estén dos de los mariscales de campo más importantes de la historia moderna de la NFL, es garantía de emociones, más aún si tomamos en cuenta que Brady podría, ahora sí, despedirse de la competición, enfrentando a su amigo y competidor Aaron Rodgers.

5.- Los Angeles Chargers vs. Las Vegas Raiders / Semana 1

Cuándo: Domingo 11 de septiembre / 4:25 PM ET

Dónde: SoFi Stadium

¿Porqué?: Si hablamos de revanchas, este partido tiene su historia, no sólo por ser una rivalidad importante dentro de la NFL, sino que los Chargers no olvidan que fueron sacados de Postemporada por los Raiders, en tiempo extra y en la última semana.