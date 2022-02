En una imperdible revelación, un excompañero de Tom Brady reveló que le rogó a Antonio Brown que no abandonara a Tampa Bay Buccaneers en la NFL 2021.

Tampa Bay Buccaneers tenía todo para volver a llegar a un Super Bowl tras el título que obtuvieron en el Súper Tazón LV, pero desde la Semana 17 la sólida estructura del equipo liderado por Tom Brady empezó a desmoronarse con el escándalo protagonizado por Antonio Brown.

Durante el juego Buccaneers vs. New York Jets, de un momento a otro las cámaras de la transmisión mostraron a Brown corriendo rumbo a los vestidores sin hombreras ni jersey (camiseta). ¿Qué pasó? Antonio discutió con el entrenador en jefe Bruce Arians porque, según él, lo quería hacer jugar con fragmentos de huesos rotos en uno de sus tobillos.

Buccaneers quedó eliminado en la Ronda Divisional contra Los Angeles Rams ya sin Antonio Brown en su roster, pero, aun así, el receptor volvió a atacar a Tom Brady, Bruce Arians y el equipo de Tampa Bay. La novela de AB continúa con otro protagonista de la historia que llegó a contar su versión de los hechos.

Mike Evans le concedió una entrevista a Yahoo Sports (Deportes) y habló sobre el escándalo de Antonio Brown. El excompañero de Tom Brady relató que intentó por todos los medios convencer a AB que no abandonara, pero, a pesar que le rogó, pasó lo que todo el mundo de la NFL presenció.

Mike Evans le rogó a Antonio Brown que no abandonara a Tampa Bay Buccaneers

“Veo que Bruce Arians todavía está tratando de que entre al juego y de alguna manera tuvieron una peleay AB sale y él está a punto de quitarse las hombreras (…) No quiero que salga así. Obviamente lo necesitamos, así que le digo: ‘Hermano mayor, te necesitamos. La temporada casi ha terminado. Si no quieres estar aquí, entonces el próximo año puedes irte'. Le estoy diciendo: ‘Por favor, no salgas así’”, contó Mike Evans.