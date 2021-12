La duodécima semana de National Football League ya pasó y ahora toca concentrarse en lo que viene, sobre todo para los jugadores del Fantasy, donde en este 2021 tendrán en Bolavip una fuente de información al respecto, y en este caso, el Start/Sit de la semana 13.

Las clásicas dudas sobre a quién poner en la formación titular nunca serán respondidas de manera precisa y científica, pues eso es lo bonito de este juego. Pero se puede analizar el contexto y rivales para definir la mejor alineación posible.

Claro que después en los partidos puede pasar cualquier cosa, como Aaron Rodgers metiendo menos de cinco puntos en el Fantasy en la primera jornada, algo impensado. No obstante aquí están los jugadores que debes poner de titulares y los que debes dejar en el banquillo para la semana 13 del NFL Fantasy 2021.

Start:

Jalen Hurts (QB), Antonio Gibson (RB) y Michael Pittman (WR)

Jalen Hurts venía jugando de gran manera para Eagles hasta la semana pasada ante Giants, donde tuvo errores, pero qué mejor manera de recuperarse que ir ante Jets. Gibson viene teniendo mucha responsabilidad en el backfield de Washington, y eso seguirá así. Pittman es el gran receptor de los Colts y ya no debe ser cuestionado, la confianza de Carson Wentz en él lo justifica.

Sit:

Matt Ryan (QB), Saquon Barkley (RB) y Cole Beasley (WR)

Ryan ha tenido una mala campaña y los Bucs no son un rival con el cual se va a recuperar. Barkley, por la lesión o la razón que sea, lleva varios partidos sin producir como RB1 y es hora de pensar que este no es su año. Beasley va ante una defensa que lo ha frenado seguido en sus últimos enfrentamientos: la de New England Patriots.