Cada vez va quedando menos. Y es que la pausa entre el Super Bowl y el inicio de la temporada regular en la National Football League (NFL) se nos está haciendo muy largo, pero dentro de poco tiempo, esa ansiedad se calmará gracias a los partidos de Pretemporada.

La instancia servirá para que los 32 equipos que participan de la competición prueben sus alternativas de cara al inicio de la campaña, programado para el jueves 8 de septiembre, con la chance de disputar tres partidos por cada uno, y además para concluir la conformación de los planteles.

En total serán 49 los encuentros que se disputarán entre el jueves 4 y domingo 28 de agosto, en el marco de la NFL Preseason 2022, y a la espera de que vuelva la acción a los emparrillados, en Bolavip les presentamos algunos datos que deben conocer de la próxima Postemporada.

- La pretemporada comenzará el jueves 4 de agosto, con el tradicional partido del Salón de la Fama, que se disputará en la ciudad de Canton, Ohio, y que enfrentará a Las Vegas Raiders contra Jacksonville Jaguars.

- Una semana después, el jueves 11 se iniciará oficialmente el calendario de encuentros de NFL Preseason 2022, con los juegos entre New England Patriots vs. New York Giants y Baltimore Ravens vs. Tennessee Titans; mientras se cerrará el domingo 28 con el duelo entre New York Jets vs. New York Giants.