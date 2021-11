Tardó, pero finalmente llegó. Luego que el mariscal de campo Aaron Rodgers, reconociera haber mentido respecto de su vacunación contra el Coronavirus para poder jugar con Green Bay Packers en el comienzo de la temporada 2021, la National Football League (NFL) decidió tomar cartas en el asunto.

Pasaron seis días desde que el quarterback reconociera en el podcast de Pat McAfee que no estaba inoculado, sino que "inmunizado" a través de un tratamiento de ivermectina, además de ingerir anticuerpos monoclonales, zinc, vitamina C y D e hidroxicloroquina.

De esta manera, Rodgers no sólo engañó a los Packers, quienes pese a las evidencias, sumado a la fiesta de Halloween a la que fue sin mascarilla, no castigó al jugador, por lo que la NFL se adelantó y no sólo sancionó a ambos, sino que a un jugador más del equipo.

El castigo de NFL a Rodgers y los Packers



En el caso de la franquicia de Wisconsin, la liga decidió multarlos con el pago de $300 mil dólares, por violar los protocolos de seguridad y salud, específicamente por no castigar al quarterback luego de asistir a la fiesta de Noche de Brujas sin haberse vacunado.

Mientras que la NFL decidió castigar a Rodgers, obligándole a pagar $14,650 dólares, por presentarse a las instalaciones de los Packers sin el uso de máscaras de protección; aunque no es el único, porque también se descubrió que el receptor Allen Lazard también incurrió en esa falta, por lo que deberá cancelar la misma cifra.