La agencia de noticias Associated Press aseguró tras las nuevas audiencias por el caso del mariscal de campo, la liga le castigaría fuertemente.

NFL no querría que Deshaun Watson juegue temporada 2022 con Cleveland Browns: Insiste en suspensión indefinida

Una nueva jornada se está viviendo de la audiencia que está realizando la National Football League (NFL) por la situación del quarterback Deshaun Watson, investigado por violar su política de conducta personal, tras las acusaciones en su contra por agresión sexual y violencia de género.

A diferencia de las jornadas anteriores, donde no se habían entregado mayores antecedentes al respecto, durante este día, la agencia de noticias The Associated Press reveló cuál es la intención definitiva, por parte de la competición, para con el hoy jugador de Cleveland Browns.

Recordemos que Watson no vio acción durante la temporada 2021 de NFL, cuando jugaba por Houston Texans, puesto que pidió un intercambio para dejar el equipo, y tras no hacerlo, se reveló la existencia de 24 demandas en su contra, de las cuales 20 ya fueron saldadas extrajudicialmente.

El castigo que quiere la NFL a Watson



La agencia de noticias reportó hace instantes que la competición quiere suspender al mariscal de campo, al menos, por toda la campaña 2022, algo que también espera la defensa del jugador, aunque buscarán que juegue en algún punto del próximo certamen con Cleveland.

Desde la NFL esperan que la resolución por el caso Watson esté antes del inicio de los campamentos de entrenamientos, el 22 de julio, y que en caso de haber una apelación por parte de la Asociación de Jugadores (NFLPA), quien tomará la decisión inapelable y definitiva será el Comisionado Roger Goodell.