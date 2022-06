Desde la organización recalcaron que el acuerdo extrajudicial que logró con 20 de 24 mujeres que le habían demandado no será excusa para reducir el posible castigo que reciba.

A pesar de que el mariscal de campo Deshaun Watson logró llegar a un acuerdo extrajudicial con 20 de las 24 mujeres que le demandaron por agresión sexual y violencia de género, en Cleveland Browns no cantan victoria, ya que la National Football League (NFL) estaría dispuesta a sancionarlo por violar la política de conducta personal.

Es que según considera la competición, lo ocurrido el martes pasado no será suficiente para evitar una suspensión, la cual ya existe la amenaza que sería apelada por la Asociación de Jugadores (NFLPA), alegando que no hubo castigos importantes contra ejecutivos involucrados en escándalos sexuales como Robert Kraft, Jerry Jones o Dan Snyder.

Pese a los dimes y diretes, lo concreto es que tanto Browns como Watson ya conocen cuándo es que la NFL dará a conocer oficialmente el resultado de la investigación en contra del quarterback, cuya resolución será entregada a la ex jueza de distrito Sue Robinson, que junto a una comisión de NFL y el sindicato determinarán el castigo.

NFL pone fecha para sanción a Deshaun Watson



Pero la pregunta que todos nos hacemos por estas horas es cuándo es que finalmente se revelará si hay o no suspensión para el egresado de Clemson, pues bien, la agencia The Associated Press dio a conocer que antes del comienzo de los campamentos de entrenamientos oficiales, es decir, el 22 de julio, se entregará la resolución.

A todo esto, el Comisionado de NFL, Roger Goodell, aclaró que en caso que haya apelación a un eventual castigo a Watson, "se emitirá una decisión por escrito que constituirá una disposición plena, final y completa de la disputa", en base a los poderes que le confiere el artículo 46 del contrato colectivo de trabajo vigente con los jugadores.