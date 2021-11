Ante la posibilidad de que haya figuras que no respeten las medidas de seguridad por el COVID-19, producto de esta festividad en Estados Unidos, la liga se pone el parche antes de la herida.

Luego de que en el pasado Halloween, la estrella de Green Bay Packers, Aaron Rodgers contrajera Coronavirus tras asistir a una fiesta de disfraces sin mascarillas, y con el propósito de que no se repitan este tipo de situaciones, la National Football League (NFL) decidió realizar nuevos cambios en su protocolo de seguridad y salud.

Esta decisión, tomando en cuenta que el próximo jueves 25 de noviembre es el Día de Acción de Gracias, una de las festividades más grandes en Estados Unidos y que genera reuniones masivas de todo tipo, y con el fin de evitar una importante cantidad de contagios por COVID-19.

Una de las principales medidas tomadas por la NFL es la realización de pruebas obligatorias para todos los jugadores y el personal el lunes y miércoles después de las vacaciones, y el uso obligatorio de mascarillas para deportistas y personal dentro de las instalaciones de los equipos, desde el 25 de noviembre hasta el 1 de diciembre.

Nuevos cambios en protocolo sanitario de NFL



Otra de las acciones ordenadas por la competición es la instalación de cámaras de vigilancia en las facilities para revisar que se cumplan estas medidas, siendo las mismas colocadas en gimnasio y cafeterías, incluidas las salas de pesas al aire libre o en las burbujas de práctica. Deben estar puestas antes del 29 de noviembre.

Referente a los jugadores que no están vacunados, la NFL ordenó que se sometan a pruebas todos los días y esperar a que los resultados de las pruebas regresan negativos antes de que se les permita ingresar al edificio; cosa que no pasará con los inmunizados, que serán examinados una vez a la semana y no tendrán que esperar resultados antes de ingresar.