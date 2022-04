En la serie documental de Tom Brady, ‘Man in the Arena’ (Hombre en la Arena), se volvió a mostrar la reacción de Tom Brady cuando lo acusaron de desinflar balones. ¿New England Patriots y Bill Belichick son tramposos?

Tom Brady decidió sentarse frente a una cámara y contarles a los aficionados de la NFL los detalles más importantes de su carrera. En la serie documental ‘Man in the Arena’ (Hombre en la Arena), TB12 recordó cuando lo acusaron de desinflar balones y ante la pregunta si New England Patriots y Bill Belichick eran tramposos tuvo una reacción inesperada.

Según una investigación realizada por la NFL, en la Final de Conferencia Americana (AFC) del 2015 entre Patriots e Indianapolis Colts, correspondiente a la temporada 2014-15, hubo una baja presión de los ovoides (balones) como consecuencia de un proceso premeditado hecho por el personal del equipo de New England.

¡Boom! Estalló el mayor escándalo en la carrera de Tom Brady, quien terminó sancionado por cuatro juegos porque envió la orden de destruir su celular y borrar casi 10.000 mensajes antes de ser entrevistado en la investigación según el informe de la NFL publicado el 25 de abril del 2016.

En medio de la investigación por el escándalo de los balones desinflados, Brady tuvo que atender una conferencia de prensa y de acuerdo a las imágenes de la serie ‘Man in the Arena’ (Hombre en la Arena), así fue la reacción de TB12 frente a la teoría que New England Patriots de Bill Belichick y compañía fueron tramposos.

La reacción de Tom Brady cuando lo acusaron de desinflar balones con Patriots en la NFL

“No tuve nada que ver. No alteré el balón de ninguna manera”, afirmó Tom Brady en conferencia de prensa y cuando le preguntaron quién maneja los balones después que el árbitro se los da al equipo, TB12 respondió: “No lo sé. No es mi responsabilidad. No lo sé. No creo en teorías conspirativa. No tengo ninguna explicación. No sé qué pasó desde que yo toqué el balón hasta el lunes a la mañana no sé qué pasó con los balones”.